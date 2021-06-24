“هيئة المنافسة”: مشاريع حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء بالمملكة تجاوزت مليار ريال #عاجل

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري مقارنة بالعامين المنصرمين، حيث بلغ عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام 86 منشأة مقارنة بـ 15 منشأة عام 2019.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال، شاكرا ومثمنا تعاون الجهات الحكومية وتحديدا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على تعاونها في هذا الملف.

ونشرت الهيئة في بيان سابق لها، أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناء على بلاغات تلقتها الهيئة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.