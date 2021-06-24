عاجل.. فرنسا تستقبل القادمين من المملكة دون حجر أو تقديم شهادة فحص PCR

أعلنت فرنسا أنها ستستقبل السعوديين ابتداء من اليوم (الخميس) 24 يونيو 2021، سواء من كانوا محصنين واستكملوا التطعيم بلقاحات كورونا، أم لم يتلقوا جرعات اللقاح.

وقال سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي: “المملكة العربية السعودية ضمن القائمة الخضراء، لمن يرغبون بالسفر إلى #فرنسا! يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا!”.

وأعلن القنصل الفرنسي في جدة مصطفى مهراج عبر حسابه في “تويتر” اليوم، أن بلاده تعتزم بدء استقبال القادمين من السعودية ممن أكملوا التطعيم بلقاح كورونا دون تقديم شهادة فحص PCR ودون الخضوع للحجر عند الوصول، كما أنها ستستقبل القادمين من المملكة ممن لم يتلقوا جرعات لقاح كورونا ويشترط عليهم تقديم فحص PCR يثبت خلوهم من الإصابة بالفايروس كما أنهم لن يخضعوا للحجر عند الوصول.