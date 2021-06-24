غرق سفينة تحمل على متنها 300 مهاجر قبالة #اليمن

قال مسؤول أممي،اليوم، إن 300 مهاجر ربما لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة ساحل اليمن.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني قال “إن قيام مليشيا الحوثي بمنع إنزال حمولة السفينة “جلوريس سي” التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، وإجبارها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، امتدادا لنهجها في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية وعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها‏”.

واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا العمل يؤكد انتهاج مليشيا الحوثى سياسة الافقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال أوضاعهم المأساوية ورقة للمزايدة السياسية والاعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي‏

وطالب الارياني المجتمع الدولي بادانة هذه الممارسات الاجرامية، واتخاذ الاجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على الحوثىين، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها، ووقف مساعي الحوثيين لتوسيع الكارثة الانسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.