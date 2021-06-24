نائب وزير التعليم يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مجالات التعاون العلمية والبحثية

التقى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري في مكتبه بالوزارة اليوم, بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي دانيال بنيام, يرافقه القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والملحق الثقافي ماريو كريفو.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشتركة في الجوانب التعليمية والعلمية والبحثية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكات بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في البرامج التعليمية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.