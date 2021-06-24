بعد شكوى #البكيرية و #الثقبة ..لجنة الاستئناف تنصف #الطائي و #الخليج بشأن مشاركة عمران إلياس و ماهر شرومة

رفضت لجنة الاستئناف،اليوم، الاستئناف المقدم من ناديي البكيرية و الثقبة ضد قرار لجنة الانضباط والاخلاق بخصوص مشاركة لاعب نادي الطائي عمران إلياس ولاعب نادي الخليج ماهر شرومة.

وأعلنت لجنة الاستئناف قرارها برفض الاستئنافين المقدمين و تأييد قرار لجنة الانضباط بخصوص مشاركة اللاعبين، الذي جاء مؤيدا لموقف الطائي و الخليج.

وأعلنت اللجنة أنها قبلت الاستئناف من حيث الشكل ورفضته من حيث الموضوع ملزمة ناديي البكرية و الثقبة بالرسوم المدفوعة للاتحاد السعودي لكرة القدم

يذكر أن الطائي قد صعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.