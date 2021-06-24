بعد #معتز_مطر .. الإخواني #محمد_ناصر يعلن توقف برنامجه على “يوتيوب” و مقاطعة مواقع التواصل

على خطى زميله معتز مطر، وترجمة فعلية للضغوط التركية عليه من أجل المصالحة مع مصر،أعلن الإعلامي الإخواني المصري المقيم في تركيا، محمد ناصر، اليوم الخميس، عدم الظهور في برنامجه الذي يقدمه على موقع “يوتيوب”وعن مقاطعته لجميع منصات التواصل الاجتماعي وعدم الظهور من خلالها نهائيا .

وقال في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل “قررت الغياب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد”.

وكان الإعلامي الإخواني الآخر، معتز مطر قد أعلن أمس الأربعاء أيضا عدم الظهور في برنامجه على موقع “يوتيوب”.

وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”.

وكانت السلطات التركية قد طالبت مذيعي الإخوان بمغادرة الأراضي التركية، ووقف البرامج التي يقوموا بتقديمها على موقع يوتيوب.

وكشفت مصادر للعربية أن المذيع الإخواني قد يغادر تركيا خلال شهر من الآن، بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.