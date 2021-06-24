المملكة وقطر تبحثان فرص الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون

اجتمع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن ابراهيم آل محمود.

وأشار سمو السفير خلال الاجتماع للإجراءات والانجازات التي حققتها المملكة لتعزيز وتقوية البيئة الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030، كما تناول فرص الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.