رسميا .. إطلاق #ويندوز_11

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن (ويندوز 11)، الذي يحتوي على قائمة بداية جديدة، وميزات أخرى.

وسيكون الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الرئيسي لمايكروسوفت، والذي تم الإعلان عنه، الخميس، خليفة لنظام التشغيل (ويندوز 10)، الذي طرحته الشركة لأول مرة في عام 2015.

ومن المتوقع أن يصبح (ويندوز 11) متاحا في وقت لاحق من هذا العام على الحواسيب الجديدة وغيرها، وسيتوفر من خلال عملية تحديث مجانية لمن يمتلكون نسخة من (ويندوز 10).

وشاب الإعلان الافتراضي لمايكروسوفت صعوبات فنية، ما اضطر الشركة إلى التوصية بمتابعته على (تويتر) بدلا من ذلك.

وعندما أطلقت مايكروسوفت (ويندوز 10) قبل ست سنوات، كانت تأمل في أن يساعدها نظام التشغيل الجديد في إعادة بناء الولاء بين المستخدمين، والذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة أخرى.

وكان ويندوز بمثابة “العمود الفقري” للكمبيوتر الشخصي منذ عقود.

وأُطلقت النسخة الأولى من ويندوز في عام 1985، حيث كانت تقدم للمبتدئين “واجهة مستخدم برسومات” حتى يتمكنوا من النقر فوق الرموز، والقوائم باستخدام الفأرة بدلا من كتابة الأوامر في شاشة فارغة.

ويعد ذلك جزءا أساسيا من أعمال مايكروسوفت منذ ذلك الحين رغم تضاؤل تأثيرها مع انخفاض مبيعات الحواسيب مع رواج سوق وزيادة استخدام الهواتف الذكية.