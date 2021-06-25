جامعة_طيبة تفتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج في مختلف الكليات العلمية والنظرية والتطبيقية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في المدينة المنورة وفروعها.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور إبراهيم العوفي أن الجامعة ستتيح هذا العام تخصصات جديدة في بعض الكليات تتوافق مع سوق العمل التي جاءت ضمن مشروع استراتيجية التحول البرامجي للجامعة لسد احتياجات سوق العمل وفقا للمناطق واحتياجاتها وميزاتها واستفادت أبنائها من هذه التخصصات المستحدثة.

وأبان أن هذه التخصصات هي: الأمن السيبراني، والسلامة والصحة المهنية، والتجارة الإلكترونية والدعم اللوجيستي، وإدارة أعمال التأمين، وإدارة السياحة والفندقة، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ودبلوم مطور الويب المتكامل.

وأضاف أن التسجيل سيكون متاح بداية من يوم الأحد الموافق ١٧-١١-١٤٤٢هـ وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق ٤-١٢-١٤٤٢هـ.

وعلى الراغبين بالتسجيل والاطلاع على دليل القبول والبرامج المتاحة ومزيد من التفاصيل زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة: www.taibahu.edu.sa