الشرطة: ضبط المعتدين على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية بحائل

تمكنت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين ارتكبا 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وفي التفاصيل فقد صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة حائل تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.