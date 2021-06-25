التعليم: تحوير عدد من الوظائف لمسميات أمن وسلامة وحارس ومراقب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم عن تحوير عدد من وظائفها للمستخدمين وبند الأجور والموظفين من المرتبة الثانية وحتى الخامسة.

وتضمن تعميم صادر الإشارة لعمليات الموارد البشرية بالوزارة والمتضمن بتحوير عدد من الوظائف للمستخدمين وبند الأجور والإداريين من المرتبة الثانية وحتى المرتبة الخامسة إلى مسميات (فني أمن وسلامة وحارس ومراقب أمن وسلامة).

وطالب التعميم جميع من يرغب في تحوير مسمى وظيفته الحالي إلى المسميات المذكورة أعلاه ممن لم يحول سابقة التقديم عبر موقع خدماتي (خدمة الموظف – تقديم مراقب أمن وسلامة) والمتاح حاليا لمدة ثلاث أيام وحتى تاريخ الأحد 17/11/1442هـ.