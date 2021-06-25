مقتل 3 جنود في حادث تحطم مروحية بروسيا

لقي ثلاثة جنود، على الأقل، حتفهم في حادث تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الروسي بالقرب من سان بطرسبرج مساء امس الخميس.

وذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء نقلاً عن الحرس الوطني أن المروحية طراز “مي8-“، وكانت تستخدم لأغراض النقل والقتال، تحطمت في منطقة لينينجراد القريبة من مدينة سان بطرسبرغ.

ولم يتضح مبدئياً السبب وراء الحادث.

وقالت الوكالة إن الطاقم بذل ما بوسعه في محاولة لمنع سقوط الطائرة وتحطمها في منطقة مأهولة بالسكان، ولم يصب أي شخص على الأرض.

وأفادت تقارير بأن المروحية كانت في رحلة تدريبية، واندلعت النيران في الطائرة عقب سقوطها بأحد الحقول، وقد تم إخماد الحريق.

ويعتقد أن تعطل أحد محركات الطائرة هو السبب وراء الحادث.