عاجل… اغلاق #القنصلية_السعودية في #سيدني ومطالب للمواطنين بعدم مراجعتها

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني اغلاق ابوابها لمدة اسبوع كامل وطالبت جميع السعوديين الموجودين في المدينة بعدم مراجعتها خلال هذه المدة.

وفي حسابها عبر موقع تويتر قالت أنها تود التنويه بأن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت اليوم الجمعة عن فرض قيود اغلاق في أربعة مناطق ومن ضمنها سيدني والذي يقع فيه مقر القنصلية وذلك اعتبارا من مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 عند الساعة 11:59 ولمدة سبعة أيام لحماية السكان ومنع انتشار فيروس كورونا المتحور.

وقالت: حرصا من القنصلية العامة على سلامة المواطنين السعوديين تنصح بعدم مراجعتها خلال هذ المدة والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية والمعلن عنها على موقعهم الالكتروني.

وفي الحالات الطائرة الاتصال على جوال شؤون السعوديين على الرقم: 0473999119.

وكانت السلطات المحلية في أستراليا قد فرضت اليوم الجمعة الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي فيروس كورونا.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، أن السلطات الصحية سجلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي عليهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد19- و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصًا للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020 وسجلت البلاد أكثر من 30 ألفًا و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.