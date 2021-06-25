لخامس أسبوع على التوالي.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب لخامس أسبوع على التوالي، في ظل التفاؤل بمستويات الطلب مع استمرار التعافي من جائحة كورونا.

وتتجه الأنظار إلى قرار “أوبك+” الأسبوع المقبل حول مستويات المعروض من الخام، وسط توقعات بأن تقرر زيادة الإنتاج في أغسطس.

ووافقت “أوبك+” في مطلع يونيو الجاري على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يوميًا.

ويتوقع المحللون لدى “إيه إن زد” موافقة “أوبك+” على زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، إذ يرون أن المجموعة ستحاول في اجتماع الأسبوع المقبل موازنة احتياجات السوق للمزيد من المعروض في مواجهة الطبيعة الهشة لتعافي الطلب، بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.3% إلى 75.75 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 0.3% عند 73.50 دولار للبرميل.