الغذاء والدواء الأميركية تجيز عقار #Actemra لعلاج #كورونا بالمستشفيات

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار Actemra لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات، وتم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة Genentech وهي وحدة تابعة لشركة Roche القابضة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وقالت Genentech في بيان مستقل إن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار أكتيمرا لعلاج كوفيد-19 في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عقار Actemra غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.