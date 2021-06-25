10 مليارات يورو خسارة صالات الرياضة الأوروبية خلال جائحة #كورونا

تسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، في إلغاء اشتراك 10 ملايين شخص في أوروبا من الصالات الرياضية في عام 2020، ما يعادل 15.4% من إجمالي 64.8 مليون مستخدم كانت تحظى بها هذه المراكز قبل عام، وفقاً لبيانات من اتحاد أرباب العمل الأوروبيين، مما يمثل خسارة في المبيعات قدرها 10 مليار يورو.

ودفع انتشار الوباء العالمي وإجراءات الحبس أولاً، ثم القيود المفروضة على الأماكن المغلقة لاحقاً، 10 ملايين مواطن أوروبي إلى مغادرة الصالات الرياضية التي كانوا مشتركين بها.

ووفقاً لدراسة أجرتها جمعية الصناعة الأوروبية “يوروب أكتيف” وشركة الاستشارات “ديلويت”، فإن عدد المشتركين انخفض من 64.8 مليون في عام 2019 إلى 54.8 مليون في العام الماضي.

ومن بين الدول التي تم تحليلها، كانت السويد هي الدولة الوحيدة التي أبقت على مراكزها الرياضية مفتوحة منذ تفشي الجائحة في القارة في مارس 2020، حتى شهر يونيو 2021.

وعلى النقيض إيرلندا، التي سمحت بفتح أبواب المراكز الرياضية خلال 38% فقط من تلك الفترة المشار إليها، والمملكة المتحدة 50%.