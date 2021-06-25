وزير الخارجية الأمريكي: حصول إيران على الأسلحة النووية يشكل خطرا على المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حصول إيران على الأسلحة النووية، يشكّل خطراً على المنطقة، محذراً من صعوبة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال طال أمد المفاوضات.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي اليوم من العاصمة الفرنسية باريس، إنه لا يمكن تحديد تاريخ لإنهاء المفاوضات، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك اختلافات جديّة قائمة مع إيران.

وجدد التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة في أفغانستان، واستمرار التواجد الدبلوماسي هناك، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد الهجمات في البلاد.

كما أشار وزير الخارجية الأميركي إلى عمق ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، داعياً لضرورة تعزيز هذه العلاقات لمواجهة التحديات المشتركة والدفاع عن القيم الديمقراطية.