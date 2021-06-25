إحصائية صادمة.. مليشيا الحوثي تفجر 11 مدرسة باليمن

كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين “يحيى اليناعي” عن أرقام صادمة لمدارس تم تفجيرها على يد مليشيا الحوثي المتمردة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن اليناعي أن المليشيا قامت بتفجير 11 مدرسة في اليمن خلال الـ 3 الأعوام الماضية.

وأضاف أن الحوثيين قاموا خلال الفترة من يناير 2018 إلى مايو 2021 بتفجير 3 مدارس بمحافظة الحديدة، و3 مدارس بمحافظة حجة، ومدرستين بمديرية مجزر مأرب، ومدرسة في الضالع، وأخرى في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وثالثة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضح اليناعي أن المدارس التي تعرضت للتفجير وتسويتها بالأرض هي “مدرسة الأنوار بقرية الطوير مقبنة تعز، ومدرسة النور بمنطقة المجعر مديرية التحيتا الحديدة، ومدرسة 22 مايو في منطقة الجاح بيت الفقيه الحديدة، ومدرسة الكفاح الأساسية في بيت مغاري حيس الحديدة، ومدرسة آل صلاح ومدرسة آل مثنى بمديرية مجزر مأرب، ومدرسة حبيل العبدي بقعطبة الضالع، ومدرسة الزبير بن العوام بحيران حجة، ومدرسة علي بن أبي طالب في قرية الجعدة حجة، ومدرسة النجاح في قرية الخمج حيران حجة، ومدرسة الروض في نهم صنعاء”.

وأكد أن عمليات هدم المدارس جريمة حرب، مذكرا بالقانون الدولي الذي يحظر تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، و”اتفاقية جنيف الرابعة” ونظام روما الأساسي المنشيء لـ ” المحكمة الجنائية الدولية” الذي يعتبر التدمير غير المشروع والواسع للممتلكات بشكل غير قانوني “جرائم حرب” .

ودعا اليناعي المجتمع الدولي لطلب إحاطات رسمية منتظمة من لجنة الخبراء بشأن الهجمات على المدارس في اليمن.