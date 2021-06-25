بعد حادثة #إريكسن.. إنجلترا تمول أجهزة مزيلة لـ”الرجفان القلبي” في 2000 موقع

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تمويل لتوفير أجهزة مزيل الرجفان القلبي بالملاعب والمرافق لإنقاذ حياة من يعانون من أزمات قلبية على ضوء ما حدث للدنماركي كريستيان إريكسن في بطولة أوروبا.

وانهار لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق خلال أول مباراة للدنمارك بالبطولة أمام فنلندا، وأنقذت حياته بعد إنعاش قلبي رئوي في الملعب وعاد قلبه للعمل بجهاز مزيل الرجفان القلبي قبل نقله للمستشفى.

وقالت الرابطة إن “أكثر من ألفي موقع” سيستفيد من “أول ألف جهاز” سيتم تسليمها قبل انطلاق موسم 2021-2022.

وأوضح ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز “الحادث المؤلم الذي شاهدناه جميعا عندما سقط كريستيان إريكسن خلال بطولة أوروبا 2020 سلط الضوء بقوة على الحاجة للتوسع في توفير جهاز مزيل الرجفان القلبي في مجتمع كرة القدم”.

وأضاف “سلامة المشاركين وكل المرتبطين بكرة القدم تشكل أولوية وهذا التمويل سيدعم الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون مرافق كرة القدم”.

وتابع “للأسف يمكن أن تحدث أزمات قلبية مفاجئة في أي وقت وأي مكان ونأمل في زيادة الأماكن التي تملك هذا الجهاز وهذا سيكون حاسماً في إنقاذ حياة شخص ما”.

وخرج إريكسن من المستشفى بعد جراحة لزراعة منظم لضربات القلب.