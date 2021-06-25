من بينها 659 طائرة حوثية.. دفاع المملكة تتصدى لـ 1030 هجوما إرهابيا من الحوثي حتى يونيو الجاري

تصدت قوات الدفاع بالمملكة لـ 1030 هجوما إرهابيا من قبل مليشيا الحوثي المتمردة، تنوعت ما بين مئات من المسيرات المفخخة، وعشرات المقذوفات ، إضافة إلى الصواريخ الباليستية.

وشملت عمليات التصدي لهجوم المليشيا الإرهابي حتى يونيو الجاري 659 طائرة مسيرة، و372 صاروخا باليستيا.

كما شملت عمليات التصدي التي قامت بها وزارة الدفاع 205 ألغام بحرية، و 96 ألف مقذوف.

كما شملت أيضا 76 زورقا مفخخا و30 ألف انتهاك هدنة.