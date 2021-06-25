هيئة تطوير بوابة الدرعية: بدء إجراءات نزع ملكية عقارات واقعة في أجزاء من 3 أحياء

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم، عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في أجزاء من أحياء (الخزامى، والنخيل، وعرقة) بما يتماشى مع الإجراءات النظامية المطبقة.

ودعت في بيان صحفي، الأفراد الذين يمتلكون عقارات – داخل منطقة أرفقت خريطة بموقعها – إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعيّة على الرقم (٩٢٠٠٠٢٦٢٢) وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١٠ مساءً.

وقالت: “وحرصاً على سلامتكم واتباعاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، نأمل منكم التنسيق معنا في الحصول على مواعيد الزيارات لمقر الهيئة الواقع في حي الخزامى – الدرعية وذلك عن طريق الاتصال على رقم مركز خدمة العملاء”.

يأتي مشروع نزع الملكية في منطقة الخزامى تباعًا لمجموعة مختلفة من المشاريع والخطط التطويرية والتنموية الكبرى في المنطقة، والتي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والأهداف والمصالح الوطنية العامة.

وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم: (٦١٨٧٩) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، القاضي باستكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للعقارات التي تحتاجها هيئة تطوير بوابة الدرعية لغرض تطوير المشروع، وإعمالًا لأحكام المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وأحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية.