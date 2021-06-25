مشروعات تنموية بتبوك بأكثر من 4 مليارات ريال

أسهم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك في دعم التنمية بمختلف مجالاتها بالمنطقة من خلال تقديمه لحزمة من المنتجات التمويلية والادخارية الموجهة إلى عدد من شرائح المجتمع، وتحفيزه لممارسة العمل الحر، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدير الفرع حامد العنزي في تصريحات صحفية أنه ضمن مبادرة “حرفة+” التي نظمتها نيوم بالشراكة مع بنك التنمية أن البنك سيكون المظلة الرئيسة لتطوير الأسر المنتجة في المملكة من خلال العمل على تطوير وبناء قدرات الأسر ويعزز دور القطاع الخاص ويقدم الدعم لممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهن والمهارات المتخصصة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال، وصناعة جيل منتج يستطيع إيجاد موارد مالية.

وأضاف أن البنك ومنذ تأسسيه بمنطقة تبوك قدم أكثر من (109701) تمويل اجتماعي بمبلغ يتجاوز (4,3) مليارات وتمويل 1530 مشروعاً لريادي الأعمال من أبنائنا وبناتنا بمبلغ 380 مليون ريال ، بالإضافة إلى تقديم 4575 تمويلاً للمواطنين والمواطنات من خلال منتج نفاذ ومنصة دعم الأسر المنتجة بمبلغ 280 مليون ريال.

وعن مشاركة البنك بهذه الفعالية بالتعاون مع نيوم قال: بأنها تأتي من مطلق المسؤولية الاجتماعية من خلال التعريف ببرامج البنك التمويلية، والخدمات والاستشارات التي يقدمها مركز “دلني” التابع للبنك.

ونوه العنزي في ختام تصريحه بما يحظى به البنك من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والمتابعة المستمرة لأعمال الفرع من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك.