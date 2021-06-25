صواريخ ومسيرات حوثية تقصف المدنيين في محافظة البيضاء

في انتهاك حوثي جديد، واستخفاف بأرواح المدنيين، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً عشوائياً اليوم الجمعة على مناطق آهلة بالسكان في محافظة البيضاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن المليشيات قصفت بالصواريخ والطيران المسير منطقة المضبي في مديرية الزاهر.

وفي التفاصيل أيضا استهدفت المليشيات مدرسة عثمان بن عفان في نفس المنطقة.

يذكر أن مليشيات الحوثي، تشن يوميا قصفا عشوائيا على منازل وممتلكات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة ، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتهدم وتضرر مئات المنازل والممتلكات بالمحافظة.