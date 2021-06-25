النفط يواصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي .. وبرنت يغلق أعلى 76 دولارًا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى في عامين ونصف عند تسوية تعاملات الجمعة.

وسجلت أسعار الخام ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي، مع تعافي النشاط الاقتصادي حول العالم وسط استمرار التطعيمات ضد فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى قرار “أوبك+” الأسبوع المقبل حول مستويات المعروض من الخام، وسط توقعات بزيادة الإمدادات 500 ألف برميل يومياً بداية من أغسطس المقبل.

وبحسب بيانات “بيكرهيوز” الأمريكية فقد كشفت عن هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة منصة واحدة إلى 372 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.

بينما سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس ارتفاعاً بنحو 0.8% أو 62 سنتاً عند 76.18 دولار للبرميل عند التسوية، ليصعد 3.6% في الأسبوع الجاري.

فيما ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1% أو 75 سنتًا ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 74.05 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية 3.9%.