مقتل نجل فنان لبناني شهير بصفوف حزب الله في سوريا

سادت حالة من الجدل في لبنان، عقب ما أثاره المطرب اللبناني، ربيع الأسمر، أمس الخميس، حيث اعترف أن ابنه قتل في صفوف حزب الله بسوريا، وذلك بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية.

وأكد الأسمر خلال المقابلة أنه لم يكن يعرف أين ذهب ابنه يوم وفاته، وأكد “ممنوع يقلي ولا بقلي وين راح”.

وكان الأسمر قد ظهر خلال مقابلة أجراها ضمن برنامج “مع تمام”، على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يوضح الأسمر فيها سبب الوفاة الحقيقي لابنه.

وفي سؤال من مقدم البرنامج “ليه عم تدمع مش بإيدك وديته للموت؟”، رد الأسمر قائلا : “لا أكيد.. أكيد مش بإيدي”.

وقاطعه المذيع متسائلا: “شو لأ.. ابنك مش راح عم بيحارب مع حزب الله؟”.

يذكر أن وسائل إعلام كانت قد تداولت سابقا خبر وفاة نجل الأسمر، وربطت الأمر بأسباب صحية.

وكانت ميليشيات حزب الله قد تدخلت في سوريا بإيعاز من إيران إلى جانب قوات النظام السوري لمواجهة فصائل المعارضة المسلحة.