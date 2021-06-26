صحة حفر الباطن: تطعيم 1900 مستفيداً ضد كورونا في منازلهم

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية 6009 زيارة خلال الربع الأول لعام 2021 فيما بلغ عدد المرضى المسجلين بالخدمة 594 مريض.

ووصل عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1900 مستفيداً بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري والتقرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية والاجتماعية.

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.