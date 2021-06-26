ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي: الأحدب يقترن بسيد الحلقات.. الليلة  

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة يرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 26 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

زحل ثاني اكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

بلغت حلقات زحل أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في فجر اليوم التالي سيلاحظ ان القمر قد غير موقعة بالنسبة لزحل نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.