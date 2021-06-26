استمرار التسجيل في الدورات المجانية للجنسين بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن طرح دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:

برامج مجانية مجدولة عن بعد وهي: المحاسبة المالية لغير المحاسبين-التفكير خارج الصندوق-حساب زكاة الثروة النقدية-إدارة الذات واستراتيجيات النجاح-إدارة الوقت-ورشة عمل اللغة الإنجليزية التفاعلية لفن الإقناع- الكاريزما الجذابة.

الذكاء العاطفي-الإعداد للمقابلة الوظيفية (Preparing for a Job Interview)-أساسيات الصيانة الوقائية للحاسب الآلي-مقدمة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته-المحاسبة الجنائية وكشف الاحتيال.

تأثير ألعاب الون الين على السلوك النفسي للأطفال- التعامل مع الصغار في السوشيال ميديا-فن التفاوض والإقناع (باللغة الإنجليزية)-كتابة التقارير الاختبارية-وسائل التواصل الاجتماعي والتوظيف-تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال-مهارات البائع الناجح-استخدام برنامج (Camtisa Studio)-احتراف البيع عبر موقع أمازون السعودية.

اصنع تطبيقك الخاص بدون برمجة-الفعالية بإدارة الوقت-فن صياغة العقود القانونية-عمل الاستبيانات الإلكترونية- إدارة العلاقات في الحياة الشخصية والمهنية-المونتاج عن طريق الجوال-صناعة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

ضبط ميزانية الأسرة- أثر العامل البشري على منظومة أمن المعلومات-مصطلحات قانونية إنجليزية-استيعاب سوق العمل واحتياجاته الحالية- برامج الشراكة المجتمعية والخدمة العامة- فرط الحركة لدى الأطفال -مبادئ التسوق الإلكتروني-دورة سيسكو (عن بعد) المستوى الأول والثاني-أسس القيادة وتنظيم العمل-مهارات المدير الناجح-

مهارات صناعة القرار.

تنمية المهارات القيادية-إدارة الوقت وتحديد الأولويات-احترافية الاتصال في بيئة العمل-

مهارات متقدمة في العمل التطوعي-الطفل الآمن-العلاج الأسري-مهارات الارشاد الاجتماعي والنفسي-مهارات اكتشاف مشكلات المجتمع وإعداد البرامج لعلاجها-

فن إدارة الأزمات-تنمية مهارات التعامل مع فريق العمل-دورة سيسكو (عن بعد) المستوى الثالث.

الإخراج الصحفي -مهارات كتابة الخطابات والتقارير-الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة ومهارات التعامل معه-مهارات التفاوض واتخاذ القرار.

ومن ضمن المزايا:

الدورات متاحة للجميع (رجال ونساء) من مختلف مناطق المملكة.

يمنح المتدرب شهادة حضور معتمدة من جامعة الملك فيصل.