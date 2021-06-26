عاجل… شرطة الشرقية: القبض على 4 أشخاص امتهنوا سلب الأشخاص تحت تهديد السلاح

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات، وتمت استعادة (5) مركبات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.