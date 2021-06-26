إيران تعلن إرسال نفط إلى لبنان.. والسلطات تنفي

أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم السبت، عن وصول ناقلات نفط إيرانية إلى بيروت، واصفة الانتقادات الأميركية لتلك الخطوة بـ “التفاهات”.

وبحسب بيان للسفارة الإيرانية جاء الإعلان الإيراني رداً على تصريح السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن تلك الخطوة تُعد “تبعية لبنان لإيران”.

وأضاف بيان السفارة أن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت يدل “على تفاهات السفيرة الأميركية دوروثي شيا”، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للسفيرة الأميركية أن تتدخل في “العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني”.

ولم تعلن السلطات اللبنانية حتى صباح اليوم عن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى البلاد، حيث قالت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن المديرية العامة للنفط إنها “لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية أو خاصة لاستيراد النفط من إيران”.

وكانت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قالت في مقابلة مع إحدى المحطات اللبنانية إن “إيران تتطلع إلى تبعية لبنان لاستغلالها في تنفيذ جدول أعمالها”، لافتة إلى أنه “تتوفر حلول لأزمة الوقود في لبنان أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران”.

ويعاني لبنان منذ عدة أسابيع نقصاً حاداً في الوقود بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده الأمر الذي تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقص حاد في محطات وقود السيارات من المحروقات.

ويشهد لبنان منذ أكثر من عام من أزمة اقتصادية حادة سببت تدهوراً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.

وتفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات نفطية على إيران منذ تشرين الثاني عام 2018 لـ “دعم الكيانات الإرهابية والبرنامج النووي”.