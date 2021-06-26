أمانة الشرقية تُغلق 21 منشأة مخالفة بمحافظة الخبر

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس 21 منشأة بمحافظة الخبر لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي نفذتها بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات تهدف إلى حماية المجتمع من وباء فيروس كورونا والتأكد من التزام جميع المنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق بتطبيق الاشتراطات والتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية, داعية الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات “940”.