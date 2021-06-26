الاتحاد السعودي يعلن استمرار مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني للعمل في الأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية استمرار مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني للعمل في الأندية للموسم الثالث على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تعمل عليها اللجنة لتطوير أداء وحضور المدرب الوطني مع الأندية من خلال تكفل الاتحاد السعودي بمكافأة شهرية للمدربين العاملين في الأندية خلال الموسم الرياضي.

وكان الاتحاد السعودي قد أقَّر هذه المبادرة بداية من الموسم الرياضي 2019-2020، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ضمن إطار تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير العمل الاحترافي داخل منظومة كرة القدم السعودية.

وتهدف اللجنة الفنية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًا كانت صفتهم التدريبية لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية.

من جانبه، أوضح تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية أن اللجنة تقوم بمتابعة جميع المدربين المستفيدين من المبادرة والرفع بالتقارير الفنية الدورية، مبينًا أنه يحق لكل نادٍ الاستفادة من مدرب واحد فقط في أي فئة سنية وبأي صفة تدريبية يختارها سواء كان (مدير فني، مدرب، مساعد مدرب، مدرب لياقة، مدرب حراس، محلل فيديو).

وأشاد السلطان بالنتائج الفنية المتحققة في السنتين الماضيتين، كاشفًا عن أن المدرب الوطني جمع بين التعليم والتطبيق الميداني من خلال تأهيلهم بالدورات التدريبية وتمكينهم من العمل الميداني لاكتساب الخبرات.