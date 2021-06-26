من أحمد حسن إلى نجم #النصر #بدر_المطوع.. عمادة لاعبي العالم تظل عربية

دخل أسطورة الكرة الكويتية، بدر المطوع، التاريخ من أوسع أبوابه، بانتزاعه لقب عميد لاعبي العالم، عقب مشاركته في مباراة بلاده ضد البحرين، ضمن تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

وجه نادي النصر رسالة تهنئة إلى الدولي الكويتي بدر المطوع، بعد فوزه بلقب “عميد لاعبي العالم”، كأكثر لاعب شارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

ونشر نادي النصر رسالة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نجمنا العالمي بدر المطوع عميدًا لـ لاعبي العالم بـ185 مباراة دولية.. مسيرة مليئة بالعطاء والنجومية تستاهل يا بدران”.

وكان بدر المطوع قد احترف في صفوف النصر خلال موسم 2011، على سبيل الإعارة من القادسية الكويتي، وشارك في 19 مباراة مع العالمي، وأحرز 5 أهداف في دوري أبطال آسيا، و3 أهداف في دوري المحترفين، وهدفًا في كأس ولي العهد.

وبدأ بدر المطوع مباراته رقم 185 بقميص منتخب “الأزرق” الكويتي، في التشكيلة الأساسية أمام نظيره البحريني (0-2)، ضمن تصفيات كأس العرب في الدوحة، ليصبح رسميا أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقع “تويتر”، “تغريدة” جاء فيها: “يهنئ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء مجلس الإدارة قائد المنتخب الوطني بدر المطوع، بعد أن أصبح عميدا للاعبي العالم”.

وحطم بدر المطوع الذي سيبلغ 37 عاماً في يناير المقبل، بذلك رقم أسطورة الكرة المصرية، أحمد حسن، الذي تربع على عرش صدارة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية منذ مباراته الدولية الأخيرة في عام 2012 أمام توغو.

يذكر أن بدر المطوع بدأ مسيرته الدولية مع الكويت في 4 سبتمبر 2003، بالمشاركة في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، وهو في سن الثامنة عشرة و237 يوما، وافتتح يومها سجله التهديفي الدولي، بإحرازه هدفين للأزرق، من أصل 54 هدفا سجلها خلال مسيرته الاحترافية.