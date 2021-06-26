ملحمة الحد الجنوبي .. قصة بطل يعود إلى رفاقه بعد إصابته 6 مرات

يضرب أبطال الحد الجنوبي بالمملكة، أروع الأمثال في التضحية، وتسطير قصص الصمود في الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته، خاصة فيما يحدث من بطولات بهذه الجبهة ، حيث تم تسجيل أروع الأمثلة في التصدي لمليشيا الحوثي المتمردة باليمن.

الرقيب ماجد القرني واحد من هؤلاء الذين ضربوا مثالا رائعا في الصمود ومواجهة العدو بالرباط والدفاع عن وطنه.

البطل القرني لم تمنعه إصابته من العودة إلى رفاقه، بالرغم من إصابته 6 مرات.

وكان بطل الحد الجنوبي قد أصيب عقب تنفيذ عمليات ناجحة أدت إلى مقتل العشرات من الميليشيات الحوثية.

العجيب في قصة البطل القرني وبالرغم من كل هذه الإصابات، إلا إنه كان يطالب قيادته بالعودة دائمًا مرابطا بالحد الجنوبي مع رفاقه.

قصة البطل القرني تكشف حقيقة جنودنا وأبطالنا، الذين لا يبتغون سوى ميادين البطولة والشجاعة.

وتفاعل العديد من رواد ونشطاء تويتر مع البطل القرني حيث كتب أحدهم :” هؤلاء هم أبطالنا البواسل حفظهم الله ورعاهم”.

كما طالب آخرون وسائل الإعلام المحلية بإبراز قصص وبطولات هؤلاء الأبطال، الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن الوطن.