أنباء عن مقتل الشقيق الأصغر لزعيم مليشيا الحوثي باليمن

ترددت أنباء عن مقتل “عبد الخالق بدر الدين الحوثي”، الشقيق الأصغر الحوثي لزعيم المليشيا عبد املك الحوثي، في غرة جوية بواد البلق القبلي .

وتداولت حسابات لنشطاء ومدونين يمنيين، نبأ مقتل شقيق الحوثي عقب الغارة.

وذكر النشطاء أن مصادر من داخل مناطق الحوثي أكدت مقتل عبدالخالق الحوثي عقب الغارة الجوية، أثناء محاولات يائسة لدعم المليشيا.

وأضافت أن شقيق الحوثي تم استهدافه حينما كان يشرف على توزيع المجاميع لمساندة عناصر المليشيا، صوب وادي البلق القبلي.

وحول تأكيد نبأ مقتل شقيق الحوثي تحدى النشطاء إعلام المليشيا أن ينفوا نبأ مقتله في الغارة الجوية.

يذكر أن عبدالخالق بدر الدين الحوثي هو الشقيق الأصغر لزعيم جماعة الحوثيين، ويكنى في المليشيا بـ”أبو يونس”، وينتمي إلى معقل الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة ومن مواليد نهاية الثمانينيات.

وكان عبدالخالق الحوثي قد لازم شقيقه زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، في كل العقوبات الصادرة بحق قيادات الحوثيين عقب انقلابهم على السلطة الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي إلى لائحة المطلوبين من الإرهابيين الحوثيين الصادرة عن تحالف دعم الشرعية.

كما تم إدراجه في قائمة الإرهابيين الدوليين التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية.