إحصائية صادمة.. وفاة أكثر من 300 ضحية داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب

كشفت لجان حقوقية عن إحصائيات صادمة لعدد المتوفين جراء التعذيب داخل معتقلات وسجون مليشيا الحوثي المتمردة.

وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا، ماجد فضائل، كشف أن أكثر من 1450 مختطفًا وأسيرًا تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد في سجون الحوثيين.

وأضاف أن الكثيرين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب في هذه المعتقلات.

وكتب على حسابه في تويتر بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي يوافق الـ 26 من يوليو، قائلا : “نذكر بضحايا المختطفين الذين قتلتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية تحت التعذيب”.

وأوضح أن عدد المعتقلين الذين قضوا نتيجة التعذيب في السجون الحوثية يفوق 300 ضحية، في حين لا يزال آخرون يواجهون ظروفًا قاهرة في أقبية السجون.

وأعاد عشرات النشطاء وضحايا العنف الحوثي، على وسائل التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت، التذكير بالمآسي التي يواجهها المعتقلون لدى الحوثيين، بغرض لفت أنظار المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تجاه هذه الأفعال المشينة التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنييين.