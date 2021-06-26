كشكل الطائر ..  شاهد .. حديقة الملك سلمان” من الفضاء أكبر بستة أضعاف من سنترال بارك  بنيويورك

ظهرت “حديقة الملك سلمان” ، كواحة خضراء في قلب الرياض ، والتي نالت إعجاب رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه.

وبحسب ما نشره رائد الفضاء الفرنسي فقد ظهرت جديقة الملك سلمان، بالرياض من محطة الفضاء الدولية، على شكل المنطقة الأغمق في المنتصف، أكبر بستة أضعاف من سنترال بارك في نيويورك.

والمدقق في شكل الصورة أيضا يرى أن حديقة الملك سلمان تظهر كشكل عصفور له جناحان، حيث تبدوا واضحة بشكل مميز، وهو ما جذب رائد الفضاء الفرنسي.

الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان أعربت عن إعجابها بالصورة وعلقت عليها بالقول :” العاصمة السعودية بعين رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه من محطة الفضاء الدولية. المنطقة الأغمق في المنتصف هي “حديقة الملك سلمان” ،واحة خضراء في قلب الرياض ، أكبر بستة أضعاف من سنترال بارك في نيويورك”.