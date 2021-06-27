وفاة والد الزميل محمد السويهري

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محسن لافي السويهري والد الزميل الاعلامي محمد السويهري محرر صحيفة الوئام بمكة المكرمة والزميل الإعلامي تركي السويهري محرر جريدة الرياض.

وسوف تتم الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام عقب صلاة ظهر اليوم وسيوارى جثمانه بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع.

ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء هاتفيا على الرقم ابنه محمد ‭0565662762 ‬ .

الوئام التى آلمها النبأ تتقدم للزميل محمد السويهري ولأسرة الفقيد كافة بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.