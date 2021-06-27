ترامب: الصين وروسيا وإيران يذلّون أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الصين، روسيا، وإيران يذلون الولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاسة جو بايدن.

وأوضح ترامب خلال تجمع لمناصريه في أوهايو حسبما نقلت وكالة سبوتنيك، “الصين، روسيا وإيران يذلون بلدنا. جو بايدن يذل بلدنا أمام أعيننا”.

كما جدد ترامب اتهاماته للديمقراطيين في تزوير نتائج الانتخابات في 2020 واصفاً الانتخابات بالـ “الكذبة الكبرى” وهو ادعاء أثبتت الهيئات الفدرالية الأمريكية والمحاكم عدم صحته.

وحضر ترامب هذا التجمع لمناصريه في أوهايو، مساء أمس لدعم المرشح الجمهوري ماكس ميلر، المساعد السابق للبيت الأبيض وحليف ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد النائب أنطوني غونزاليس في الانتخابات التمهيدية الجمهورية بالولاية لمنطقة الكونغرس السادس عشر.