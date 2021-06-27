الأعلى منذ أكتوبر 2008.. ‏مكاسب أسبوعية قوية لأسعار ‎#النفط

ارتفعت أسعار النفط لخامس أسبوع على التوالي، كما صعد خاما برنت والأمريكي بأكثر من 3 في المائة ليسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بفعل التفاؤل الواسع بنمو الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 76.18 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1 في المائة، إلى 74.05 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 وتجعلهما مرتفعين بأكثر من 3 في المائة، على أساس أسبوعي.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع وزراء “أوبك+” الخميس المقبل الذي سيبحث في آليات منع اتساع الفارق بين نمو الطلب السريع واستمرار قيود العرض، وسط توقعات بإجراء زيادات محدودة في الإمدادات بدءا من آب (أغسطس) المقبل.

وفي هذا الاطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن المباحثات بين “أوبك” والهند هذا الأسبوع ركزت على تبادل وجهات النظر ومراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وتقييم الاتجاهات الناشئة المتعلقة بالطاقة وآفاق التعافي للاقتصاد العالمي وقضايا الساعة الأخرى.