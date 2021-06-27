صعود 5 عملات رقمية.. وأخرى هوت إلى صفر

ارتفعت عملة “بيتكوين” 2.8% متجاوزة مستوى 33 ألف دولار.

فيما سجلت 5 عملات رقمية مكاسب صاروخية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد سجلت 5 عملات خسائر صادمة، بينها عملة هوى سعرها إلى مستوى “صفر”.

وفق منصة “كوين ماركت كاب”، فقد تصدرت عملة “ميس تشاين” قائمة العملات التي سجلت ارتفاعات صاروخية خلال الساعات الماضية بعدما قفزت بنسبة 407% إلى مستوى 0.0006504 دولار. وفي المركز الثاني حلت عملة “وي ون ورلد” التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 199% إلى مستوى 0.0000800 دولار.

وحلت عملة “مكافي” في المركز الثالث بين أكبر العملات الرقمية التي حققت ارتفاعات قياسية خلال الساعات الماضية بعدما قفز سعرها بنسبة 195% إلى مستوى 6.135 دولار، فيما جاءت عملة “بوم إم بي” في المركز الرابع بعدما قفزت بنسبة 190% إلى مستوى 0.00000001 دولار.

بينما سجلت عملة “تي أو إس” التي حلت في المركز الخامس بين أكبر العملات ارتفاعاً خلال الساعات الماضية، مكاسب نسبتها 95.6% ليصل سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 0.003062 دولار.

في المقابل، تصدرت عملة “إيفي” قائمة العملات التي سجلت خسائر عنيفة خلال الساعات الماضية بعدما نزل سعرها إلى مستوى 0.007074 دولار متراجعة بنسبة 83.7%. وحلت عملة “بلاست” في المركز الثاني بعدما تراجعت بنسبة 83.66% ليصل سعرها إل “صفر” على شاشات منصات التداول.

في المركز الثالث جاءت عملة “بي إس إن” التي سجلت تراجعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 73.17% ليصل سعرها في تعاملات اليوم إلى مستوى 0.0003928 دولار.

وجاءت عملة “هونور” في المركز الرابع بعدما تراجعت بنسبة 47.75% ليهوي سعرها إلى مستوى 0.5175 دولار. وفي المركز الخامس حلت عملة “كاتيج” التي تكبدت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 44.75% ليهوي سعرها في تعاملات اليوم إلى مستوى 0.0000001 دولار.

على صعيد “بيتكوين”، وفيما سجلت خسائر خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 7.23%، فقد ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 2.86% إلى مستوى 33080 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 618.29 مليار دولار.

وفيما سجلت عملة “إيثريوم”، خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 14%، فقد ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 2.96% إلى مستوى 1881 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 218.7 مليار دولار.