وزير الخارجية اليمني: مأرب لن تسقط

استبعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك سقوط محافظة مأرب، وقال إن المحافظة أسقطت رهانات الحوثي عندما سقطت كل الدولة في فترة لم يكن هناك جيش وطني ولا حشد وتنظيم، ولا تحالف، وأوقفت التمدد الحوثي في فترة صعبة.

وقال عوض في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن مأرب اليوم فيها سلطة محلية مشهود لها بالكفاءة وجيش وطني وقبائل أبية وتحالف يدرك أهمية مأرب الجيواستراتجية ودورها في تغيير الصراع.

وأضف بن مبارك أن هناك جناحاً يمكن وصفه بأنه تمرس السياسة، محذراً من تسميته جناحاً معتدلاً، وعلل ذلك بأن الحوثيين حركة عنيفة.

كما أشار الوزير اليمني إلى أن إنفاذ سلطة القانون والدستور على كامل التراب اليمني قضية دستورية وشرعية ولا خطوط حمراء فيها، فالقوانين الإنسانية، والدستور اليمني، والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن جميعها تتحدث عن الدولة اليمنية المعترف بها ووحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها.

وحول مستجدات اتفاق الرياض وصف الوزير اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه جزء أصيل من مكونات الشرعية اليمنية.

وتحدث عن جهود كبيرة تبذل، وهناك أجواء إيجابية على مستوى النقاش لم تنعكس بعد على مستوى التنفيذ، ويمكنني القول إن أفكاراً إيجابية تناقش بمستوى عال من المسؤولية لكنها لم تصل لتفاهمات نهائية بعد ثم الانتقال لمستوى التطبيق، ونحن نثق ونراهن على دور أشقائنا في السعودية كراع لهذا الاتفاق، وعلى حرص كل مكونات الشرعية بما فيها الانتقالي.