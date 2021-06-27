أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، بلبنان، عن “استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عملياتِ لتهريب مواد مخدّرة إلى السعودية وآخرها محاولة تهريب حوالي 14 مليون قرص مخدّر من الـ كبتاجون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية”.

ورحبت لبنان بعمليات التنسيق بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف عملية تهريب كميات كبيرة من مخدّر الكبتاجون.

وأشارت إلى أن “جهوداً كبيرة تُبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت جاهزة للتهريب للسعودية مؤخراً”.

ولفتت إلى أنّ “الحكومة اللبنانية تعمل أيضاً على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ”.

كما أكدت أن “التهريب يهدد المجتمع ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين”، مشيرة إلى أن “التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحدّ من جريمة التهريب ويقضي عليه”.لبنان يرحب بالجهود المشتركة مع السعودية لوقف تهريب المخدرات

بدوره، أثنى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على “التنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبنانية والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدر كبتاجون قُدّرت كميتها بـ 14 مليوناً و400 ألف حبة في ميناء جدة، آتية من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزوّرة”.

وأشاد بـ”المتابعة الجادّة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ”.

ووجّه تحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي “الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصيناً للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة”.

وكانت السعودية أعلنت أنها أحبطت محاولة تهريب 14.4 مليون قرص “أمفيتامين” من لبنان، بعد شهرين من حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، مشيرة إلى زيادة تهريب المخدرات.