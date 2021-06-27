أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 1000 كيلوجرام من الخضروات والفواكه

صادرت أمانة العاصمة المقدسة، كمية من الفواكه والخضروات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، تستهدف الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة التي نفذت من قبل قسم الأسواق التجارية عن مصادرة أكثر من 852 كجم من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية بمصادرة 200 كجم من الخضروات والفواكه، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت الأمانة بأن الجولات الميدانية مستمرة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعيةً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواءً من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.