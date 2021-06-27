«الأحوال»: تجديد «الهوية الوطنية» لا يشترط التحصين

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد بطاقات الهوية الوطنية، دون اشتراط التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد «الهوية الوطنية» خلال 180يوماً قبل انتهاء صلاحيتها، لتفادي تعطل مصالحهم وتفادياً للغرامة المالية، إذ إنه في حال انتهائها دون تجديد، فيتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها، ولتجديدها يتم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب، لا يلزم إحضار متطلبات.

وأفادت «الأحوال المدنية» بأنه في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية وتم حجز الموعد لمراجعة المكتب في نفس يوم الانتهاء، فإنه لا يتم فرض غرامة مالية.

وفي ما يخص إمكانية إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة لتقديم الإثبات عند مراجعة الجهات الحكومية التي تطلبها، ولم يكن المواطن قد أصدرها في حال تبقي مدة تتجاوز المحددة نظاما في البطاقة القديمة، فإنه لا يلزمه تجديدها إلا في الفترة التي يحق له التجديد فيها، وهي قبل انتهائها بـ180 يوماً.