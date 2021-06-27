رصد 61 مخالفة لإجراءات كورونا.. وإغلاق 36 منشأة في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.