يوفر 9 آلاف وظيفة.. قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يدخل حيز التنفيذ

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء فترة السماح لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ,وبدء تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 17/11/1442 هـ حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة, و امتداداً لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، و صندوق تنمية الموارد البشرية و مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات و تقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.

هذا وقد حددت الوزارة الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و5.000 ريال للمهن الفنية. ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للقرار من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا.