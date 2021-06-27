الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات يسيئ لعلاقتنا مع المملكة وسنقضي عليه

نددت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، اليوم الأحد، تهريب المخدرات من بلادها إلى المملكة.

وشددت في بيان صادر عن مكتب الوزيرة الإعلامي أن ما حدث يسيء للعلاقة مع الرياض.

وأعربت عن استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة من لبنان.

وأوضحت أن جهودا كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، حيث تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب إلى المملكة.

ونوهت أن الحكومة اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ.

وتابعت الوزيرة اللبناية : التهريب يشكل خطرا على المجتمع ومن شأنه الإساءة الى العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهة إلى التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب.

جاد ذلك عقب إعلان المملكة عن إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات مصدرها لبنان.