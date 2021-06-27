الحوثي يدعو إخوان تركيا للعيش في صنعاء بعد طردهم

دعا القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، اليوم، إخوان تركيا إلى العيش في صنعاء بعد طردهم من قبل السلطات التركية ومنعهم من الظهور على شاشاتهم المحرضة.

وقال الحوثي في تغريدة له: “الإعلاميان معتز ومحمد ناصر أهلا وسهلا بكما في صنعاء بكامل الحرية في أرضنا وستجدان بإذن الله كرم الشعب اليمني وحمايته”.

وأضاف مرحبا: “أهلا بكما ولا تلتفتا لكذبة قتالنا لإخوان اليمن (الإصلاح) فهم من يقتل الشعب”.



وكان المذيع الإخواني الهارب، محمد ناصر، قد أعلن الخميس الماضي، عدم الظهور في البرنامج الذي يقدمه على موقع نشر الفيديوهات “يوتيوب”.

وقال في شريط فيديو إنه “قررت الغياب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد”.

وكان الإخواني الآخر الهارب، معتز مطر قد أعلن الأربعاء أيضا عدم الظهور في برنامجه على موقع “يوتيوب”.

وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”.

وكانت السلطات التركية قد طالبت مذيعي الإخوان بمغادرة الأراضي التركية، ووقف البرامج التي يقوموا بتقديمها على موقع يوتيوب، وفق ما نقلته قناة العربية.

وكشفت مصادر إلى العربية أن المذيع الإخواني قد يغادر تركيا خلال شهر من الآن، بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.