الأعلى منذ 18 شهرا.. ارتفاع ملكية الأجانب بالسوق السعودي إلى 2.33%

سجلت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي، ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو 2021 إلى 2.33% من إجمالي السوق، وذلك مقارنة ﺑ2.31% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم 225.6 مليار ريال.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ 18 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو 2021 عند 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 50.6 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو 2021 ﺑ0.01% لتصل إلى 2.83%، وبلغت قيمتها 274.6 مليار ريال.